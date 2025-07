Clima, giugno rovente in Marocco: il 3° più caldo dal 1981

MeteoWeb

Il mese di giugno appena concluso ha fatto registrare temperature eccezionalmente elevate in tutto il Marocco, classificandosi come il 3° giugno più caldo dal 1981. Secondo i dati diffusi dalla Direzione Generale di Meteorologia, la temperatura media nazionale è stata superiore di 1,66 °C rispetto alla media stagionale del periodo 1991-2020. Ondate di calore hanno interessato ampie zone del Paese, con punte estreme registrate negli ultimi giorni del mese. Il 29 giugno, la temperatura massima media nazionale ha toccato i +35,8°C, un valore tra i più alti mai osservati a inizio estate. In 5 città sono stati superati i record giornalieri: Larache ha raggiunto i +43,8°C, Casablanca +40,5°C, Benguerir +46,4°C, Sidi Slimane +47,7°C ed El Jadida +39,3°C.

A Oujda, nel Nord/Est del Paese, l’anomalia termica ha raggiunto i +4,28°C, superando il precedente massimo del 2003. Anche Casablanca ha vissuto un giugno storico, con un’anomalia massima di +3,01°C, la più elevata mai registrata nella città per questo mese. Ifrane, tradizionalmente più fresca, ha segnato una media mensile di +22°C, la più alta da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1956.

Tra il 25 e il 30 giugno, 2 intense ondate di calore hanno contribuito all’anomalia termica mensile di +3,59 °C, alzando sensibilmente la media climatica del mese.