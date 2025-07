Clima, India: piogge diminuite del 56% nello Stato del Meghalaya

MeteoWeb

Allarme nello Stato nordorientale indiano del Meghalaya, dove la stagione monsonica in corso sta facendo registrare un calo delle piogge del 56% rispetto alla media stagionale. Conosciuto come la “Dimora delle nuvole” per le sue piogge quasi costanti, il Meghalaya ospita località come Mawsynram e Cherrapunji, tra le più piovose al mondo. Tuttavia, quest’anno la popolazione locale, che vive prevalentemente di agricoltura e allevamento, si trova in difficoltà a causa del drastico deficit pluviometrico. Secondo quanto riportato da ‘Down to Earth’, dal 1° giugno a oggi sono caduti soltanto 690,7 millimetri di pioggia, a fronte di una media storica di 1.555 mm. Si tratta del calo più marcato registrato in tutto il Paese.