Clima, l’Iuav lancia i nuovi corsi magistrali del Venice Water Lab per formare gli esperti del futuro

“L’aumento delle temperature, l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento stanno mettendo in serio pericolo gli ecosistemi marini e Venezia, che con il suo fragile equilibrio tra terra e mare rischia di scomparire, è il simbolo dell’urgenza di un cambio di rotta: il futuro dipende anche da esperti ingegneri e pianificatori che sappiano tutelare l’ambiente e il mare. Con questa missione, l’Università Iuav di Venezia amplia la propria offerta didattica introducendo nuovi corsi di laurea magistrale all’interno del Venice Water Lab, hub internazionale che riunisce istituzioni, università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni innovative alle sfide globali legate all’acqua, alla sostenibilità e al ciclo idrico, nato dall’esperienza ultradecennale dell’Ateneo veneziano nello studio di misure e strategie contro la crisi climatica. Per l’anno accademico 2025/2026, Iuav offre corsi altamente qualificati e multidisciplinari, tutti in lingua inglese, che approfondiranno le molteplici sfaccettature legate al tema dell’acqua. C’è tempo fino al 20 agosto per iscriversi ai corsi di laurea in Urbanistica e Pianificazione per la Transizione, Ingegneria Energetica Rinnovabile per Ambienti Costieri e Trasporti Sostenibili e Mobilità Marittima Intelligente ed è possibile candidarsi entro il 3 settembre alle 12:00 per l’assegnazione di una borsa di studio (l’Ateneo ne ha messe a disposizione quattro) del valore di 5mila euro e per l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie”: è quanto si legge in una nota.

“Venice Water Lab è un laboratorio naturale per lo studio del mondo che cambia e il contesto per una esperienza accademica irripetibile – sottolinea il prof. Andrea Rinaldo, premio Nobel dell’Acqua 2023 – L’innalzamento del livello relativo del mare, ben riconoscibile già adesso, è in via di intensificazione, ponendo un problema di sopravvivenza dell’ambiente, veneziano e non solo, nel prossimo futuro. Oggi è fondamentale formare figure professionali capaci di spaziare tra culture, tecniche, ambiti scientifici e umanistici. Percorsi accademici che garantiscano uno sguardo a 360 gradi, come quello immaginato da Iuav per Venice Water Lab, mi sembrano la strada giusta”.

Per scoprire tutti i dettagli e le informazioni sui nuovi corsi, è possibile partecipare al webinar che si terrà giovedì 17 luglio dalle 12:00 alle 13:00 tramite il seguente link: https://www.iuav.it/it/eventi/venice-water-lab-informative-webinar.

“Venice Water Lab è un innovativo think tank che mira a candidarsi come punto di riferimento internazionale nella formazione di figure professionali capaci di delineare nuovi modelli di gestione degli spazi acquei e degli ambienti costieri – afferma Benno Albrecht, Rettore dell’Università Iuav di Venezia – Con un focus specifico sul mare, sul ciclo dell’acqua e sui sistemi di equilibrio post-sostenibili, Venice Water Lab rafforzerà il ruolo dell’Italia come protagonista della Blue Growth e della Blue Economy, temi centrali per la vera crescita sostenibile”.

Il Corso di Laurea Magistrale in Urbanistica e Pianificazione per la Transizione è un programma innovativo che integra discipline scientifiche e progettuali, affrontando le sfide legate alla pianificazione spaziale urbana, territoriale e marittima. Questo corso si concentra su temi cruciali come il cambiamento climatico, la gestione delle risorse e la sostenibilità, combinando approcci teorici con esperienze pratiche sul campo. Gli studenti hanno la possibilità di specializzarsi in due profili: uno focalizzato sulla pianificazione urbana e territoriale, che affronta temi come i conflitti nell’uso del suolo e la rigenerazione urbana, e l’altro dedicato alla pianificazione marittima, con un focus sulle normative internazionali in materia di sostenibilità e protezione delle risorse marine.

La seconda proposta dell’Università Iuav di Venezia è il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica Rinnovabile per Ambienti Costieri, un programma unico in Italia che forma ingegneri specializzati nella protezione delle aree costiere e nella progettazione di infrastrutture destinate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a sperimentazioni pratiche, utilizzando strumenti avanzati di simulazione e calcolo. Inoltre, il programma permette di esplorare siti costieri di grande valore ambientale, permettendo un’esperienza formativa estremamente concreta e attuale.

A completare l’offerta formativa del Venice Water Lab è il Corso di Laurea Magistrale in Trasporti Sostenibili e Mobilità Marittima Intelligente, un’eccellenza accademica che si distingue per il suo approccio multidisciplinare. Venezia, con la sua particolare configurazione urbanistica, è il contesto perfetto per studiare come interagiscono i vari mezzi di trasporto – acqua, terra e aria – all’interno di un sistema complesso e interconnesso. Questo corso affronta temi innovativi come la digitalizzazione e l’automazione dei trasporti, rispondendo così alle sfide future della mobilità sostenibile. Un aspetto distintivo del corso è la sua visione olistica, che non si limita a trattare aspetti settoriali, ma offre un quadro completo dei cambiamenti che trasformeranno il panorama della mobilità globale.