Clima: la Geoingegneria e le ‘scie chimiche’ hanno un impatto nullo sul meteo in Italia

Ogni volta che assistiamo a fenomeni meteorologici estremi — che si tratti di un’ondata di caldo, di un nubifragio improvviso o di grandinate violente — si riaccende puntualmente il dibattito sulla cosiddetta “geoingegneria” e sulle famigerate “scie chimiche”. Come funghi dopo la pioggia, ritornano i commenti che accusano presunte operazioni segrete di manipolazione del clima.

Facciamo chiarezza una volta per tutte: la geoingegneria, intesa come intervento su larga scala per modificare il clima, non viene applicata in Italia né altrove in modo operativo. Esistono sì studi teorici e sperimentazioni limitatissime, per esempio sulla possibilità di ridurre la radiazione solare o aumentare la riflessione delle nubi, ma si tratta di ricerche in fase preliminare e fortemente regolamentate, che non hanno alcuna ricaduta sulle condizioni meteorologiche quotidiane che osserviamo.

Per quanto riguarda le “scie chimiche”, si tratta di un mito completamente privo di basi scientifiche. Quelle che spesso vediamo nei cieli sono semplicemente scie di condensazione (contrails), prodotte dal vapore acqueo caldo emesso dai motori degli aerei. Quando questo vapore incontra l’aria fredda e umida dell’alta quota, condensa e si congela, formando le tipiche strisce bianche. Non contengono sostanze chimiche misteriose né hanno alcun effetto sul clima o sul meteo locale.

Le condizioni meteorologiche estreme che stiamo vivendo, purtroppo, hanno spiegazioni molto più concrete e documentate: l’aumento delle temperature globali legato alle emissioni di gas serra, la crescente urbanizzazione, la modifica del territorio e l’intensificazione dei pattern atmosferici. Si tratta di fenomeni studiati e monitorati da decenni da climatologi, meteorologi e centri di ricerca internazionali.

Continuare a diffondere teorie infondate come quelle delle scie chimiche o della geoingegneria segreta rischia solo di distogliere l’attenzione dai veri problemi e dalle soluzioni reali, come la riduzione delle emissioni, l’adattamento delle città alle nuove ondate di calore e il miglioramento dei sistemi di allerta per eventi estremi.

Insomma, nessuno “comanda” il meteo dall’alto, nessuno spruzza sostanze per cambiare il tempo in Italia: quello che vediamo è il risultato di processi atmosferici naturali, purtroppo sempre più alterati dai cambiamenti climatici globali.

Se vogliamo davvero proteggere il nostro ambiente, la strada non passa dai complotti ma dalla scienza, dalla consapevolezza e da azioni concrete.

