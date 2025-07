Clima, Pichetto: “Mediterraneo +4°C rispetto alle medie, mare più a rischio di altri”

MeteoWeb

“Il cambiamento climatico lo stiamo vivendo, al di là delle percentuali sul fatto sia antropico o meno, c’è”. Solo per fare un esempio “il Mediterraneo nei giorni scorsi ha superato i 4°C rispetto alle medie storiche” e “le conseguenze le vediamo nel quadro delle risorse del mare, dal Canale di Suez stanno entrando specie mai entrate”. Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo dice partecipando alla presentazione della nuova nave oceanografica maggiore da ricerca di ISPRA, in corso a Roma. “Il Mediterraneo essendo un mare chiuso è più a rischio di altri“, ricorda Pichetto, con i mutamenti climatici che avanzano e il mare che si scalda, a livello globale “rischiamo eventi epocali con conseguenze devastanti, il nostro dovere come governo e come parlamentare è mettere in atto tutte le azioni per avere il massimo della conoscenza“, come il varo della nuova nave oceanica maggiore di Ispra.