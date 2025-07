Clima: nel Regno Unito il 2° giugno più caldo mai registrato, record assoluto per l’Inghilterra

MeteoWeb

Il mese di giugno 2025 è stato il più caldo di sempre in Inghilterra e il secondo giugno più caldo del Regno Unito da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1884, ha dichiarato l’ufficio meteorologico del Paese, mentre oggi è stato indicato come il giorno più caldo dell’anno finora. La temperatura media del Regno Unito per il mese scorso è stata superata solo da giugno 2023, con l’Inghilterra che ha registrato una media di +16,9°C, secondo i dati provvisori del Met Office.

Le autorità mantengono oggi la cosiddetta allerta ambra (la penultima della scala, prima dell’allerta rossa) in gran parte dell’Inghilterra a causa dell’ondata di caldo che sta interessando buona parte dell’Europa. Oggi, secondo il Met Office, si prevede che le temperature raggiungano i +34°C o addirittura i +35°C nell’Inghilterra sudorientale. Ieri si è registrato l’inizio estate più caldo di sempre a Wimbledon, con +32,9°C ai vicini Kew Gardens, e +33,1°C a Heathrow.

Domani, mercoledì 2 luglio, si prevede invece che la colonnina di mercurio scenderà a circa +25°C, con forti piogge nel sud-est e nel nord-est dell’Inghilterra e nella Scozia orientale.