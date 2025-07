Clima, riduzione degli aerosol di zolfo e aumento della SST: un’analisi del riscaldamento oceanico

MeteoWeb

Negli ultimi anni, il legame tra attività umane e cambiamenti climatici è diventato sempre più chiaro e documentato. Un aspetto meno noto ma di grande importanza riguarda l’impatto delle emissioni marittime sulle temperature superficiali degli oceani. Molti non sanno che le principali rotte di trasporto marittimo, come quelle che attraversano il Nord Atlantico o il Mare del Nord, hanno storicamente contribuito a un particolare fenomeno: un raffreddamento temporaneo delle acque marine dovuto alle emissioni di aerosol di zolfo.

Questa storia, tuttavia, ha subito una svolta decisiva a partire dal 2020, quando l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha introdotto regolamenti molto severi per ridurre drasticamente il contenuto di zolfo nei carburanti navali. Se prima le navi utilizzavano combustibili con alti livelli di zolfo, generando grandi quantità di aerosol capaci di riflettere la luce solare, oggi la situazione è completamente cambiata.

Un raffreddamento artificiale

Fino al 2020, gli aerosol di zolfo emessi dalle navi agivano come uno “schermo” naturale: riflettevano una parte significativa della radiazione solare, contribuendo a mantenere le acque marine sottostanti relativamente più fresche. In altre parole, le emissioni navali avevano un effetto temporaneamente protettivo contro il riscaldamento degli oceani, seppur con conseguenze negative sulla qualità dell’aria e sulla salute umana.

Quando l’IMO ha imposto la riduzione dell’80% del contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, la concentrazione di aerosol riflettenti è crollata. Questo ha permesso a una maggiore quantità di radiazione solare di raggiungere la superficie marina, favorendo un rapido aumento delle temperature superficiali.

Uno studio condotto dall’Università del Maryland ha stimato che la riduzione degli aerosol abbia portato a un incremento della radiazione solare assorbita dagli oceani globali di circa 0,2 ±0,11 W/m². Si tratta di un dato non trascurabile: secondo gli autori, questa variazione spiega fino all’80% dell’aumento di calore registrato nei mari a partire dal 2020.

Un “velo” che nascondeva il riscaldamento globale

Molti climatologi, tra cui Leon Simons, hanno definito questo fenomeno come uno “smascheramento” del riscaldamento globale. Per anni, gli aerosol prodotti dalle navi hanno contribuito a mascherare parzialmente gli effetti dei gas serra, offrendo un’illusione di stabilità termica in alcune aree oceaniche.

La drastica riduzione delle emissioni di zolfo ha eliminato questo effetto di raffreddamento artificiale, esponendo in modo diretto la reale portata del riscaldamento climatico indotto dalle emissioni di CO₂ e altri gas serra. In sostanza, ciò che era stato temporaneamente attenuato si è improvvisamente rivelato con forza, portando a un’accelerazione del riscaldamento delle acque.

Le aree più colpite sono proprio quelle con traffico marittimo intenso, come il Nord Atlantico. Qui si osservano anomalie di temperatura marina record, che non solo alterano gli equilibri climatici regionali, ma hanno anche conseguenze profonde sugli ecosistemi marini.

Conseguenze globali e locali

L’aumento delle temperature superficiali del mare non è un fenomeno circoscritto. Oltre a contribuire all’innalzamento del livello del mare per via della dilatazione termica, il riscaldamento rapido degli oceani può modificare la distribuzione delle correnti marine, alterare i regimi di pesca e facilitare la proliferazione di eventi estremi come uragani e tifoni.

In Europa, ad esempio, il surriscaldamento delle acque atlantiche può influenzare le ondate di calore estive e il regime delle precipitazioni. In alcune aree, si è già osservato un incremento dell’intensità delle piogge e una maggiore frequenza di eventi estremi, segno che la connessione tra oceani e clima continentale è più stretta di quanto si pensasse.

Inoltre, l’improvviso aumento di calore negli oceani sta contribuendo al raggiungimento di nuovi record di temperatura globale, con conseguenze dirette sullo scioglimento dei ghiacciai, sulla diminuzione del ghiaccio marino e sull’acidificazione delle acque.

Una scelta inevitabile, ma con effetti inattesi

Va detto che la riduzione delle emissioni di zolfo era ed è necessaria per proteggere la salute umana e ridurre l’inquinamento atmosferico locale. Tuttavia, questo intervento ha svelato un equilibrio fragile: la lotta contro l’inquinamento dell’aria può avere ripercussioni sul sistema climatico globale se non accompagnata da una rapida riduzione delle emissioni di gas serra.

Il caso delle emissioni navali rappresenta un monito per il futuro: ogni misura ambientale, anche quando apparentemente positiva, deve essere considerata in un contesto più ampio, che tenga conto delle complesse interazioni tra atmosfera, oceani e biosfera.

Verso un oceano sempre più caldo

La relazione tra traffico marittimo, aerosol di zolfo e temperature superficiali del mare è ormai ben documentata e rappresenta una delle sfide più urgenti nella lotta al cambiamento climatico. L’eliminazione del “velo” degli aerosol ha accelerato il riscaldamento degli oceani, rendendo più visibile (e più grave) l’impatto dei gas serra.