Clima, studio documenta una “chiara tendenza al riscaldamento” in Spagna: accelerazione nell’ultimo decennio

Un rapporto dell’Osservatorio della Sostenibilità (Os) sostiene che la Spagna si stia surriscaldando a ritmi preoccupanti. Lo studio, intitolato ‘Caldo estremo 2025’ e diffuso oggi, rileva una “chiara tendenza al riscaldamento” negli ultimi 64 anni, con “un’accelerazione” significativa nell’ultimo decennio e record di temperature massime assolute negli ultimi 5 anni.

I dati sono basati sul monitoraggio delle 70 stazioni meteorologiche nel territorio iberico e indicano che il 47% dei record assoluti di temperature massime si sono accumulati nel periodo 2020-2025 nel 100% di tutte le stazioni di rilevamento sul territorio iberico, eccetto la regione nordoccidentale della Galizia (50%). Negli ultimi 64 anni, dal 1961 al 2024, la temperatura media annuale è aumentata di 1,65°C, passando dai +13,2°C di media fra il 1961-1990 ai +14,9°C di media dell’ultimo quinquennio.

Il report registra nell’ultimo decennio ondate di calore ogni anno, con il 90% delle estati caratterizzate da situazioni “severe” o “molto severe”. Vale a dire massime che hanno superato i +40°C in quasi il 55% delle stazioni meteo con cicli estivi torridi e anomalie termiche “molto evidenti”.

L’Osservatorio chiede a governo, imprese e Ong che siano adottate misure urgenti per affrontare le conseguenze di questa “modificazione accelerata del clima“, proponendo azioni chiave in settori come l’agricoltura e la gestione degli incendi, oltre a strategie di adattamento urbano con più spazi verdi e acqua.