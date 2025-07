Clima: Trump punta ad annullare storica sentenza sui gas serra

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha avviato una procedura per abrogare una storica sentenza del 2009 che qualificava i gas serra come una minaccia per la salute e il benessere pubblico. La mossa, riportata dai media americani, potrebbe avere profonde implicazioni per la politica climatica degli Stati Uniti, in particolare per le normative sulle emissioni di veicoli. La sentenza del 2009, stabilita sotto la presidenza di Barack Obama, poggiava su 2 pilastri fondamentali: il 1° riconosceva i gas serra, inclusi anidride carbonica e metano, come un pericolo per la salute pubblica, e il 2° collegava direttamente le emissioni dei veicoli a tale rischio. Queste conclusioni hanno costituito la base per gran parte delle normative climatiche americane degli ultimi 15 anni, specialmente quelle relative alle auto e ai camion.

L’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), allora sotto la guida di Lee Zeldin, sta cercando di ribaltare questi principi. L’intento è di dichiarare che “non vi sono sufficienti informazioni affidabili per sostenere che le emissioni di gas serra dei nuovi veicoli a motore e motori negli Stati Uniti causino o contribuiscano a mettere in pericolo la salute e il benessere pubblico sotto forma di cambiamento climatico globale“.

L’abrogazione della sentenza del 2009 potrebbe aprire la strada a un possibile allentamento degli standard ambientali.