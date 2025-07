Climate Station, il gioco PlayStation nato nei giorni di pandemia per raccontare il clima: la proposta di uno scienziato

MeteoWeb

Capire il cambiamento climatico non è mai stato così coinvolgente. Si chiama Climate Station ed è la nuova piattaforma interattiva lanciata da Sony Interactive Entertainment in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite Playing for the Planet Alliance. Disponibile gratuitamente su PS5 e PS VR2, offre un’esperienza che unisce scienza e tecnologia per raccontare le forze che stanno plasmando il nostro pianeta. Grazie alle tecnologie avanzate già viste nei blockbuster videoludici, l’applicazione offre agli utenti la possibilità di esplorare un globo completamente interattivo. Su PS5, il controller DualSense consente di navigare tra continenti e oceani, di selezionare aree specifiche e di analizzare eventi climatici passati e presenti.

Ma è con PS VR2 che l’esperienza raggiunge il massimo livello di immersione: indossando il visore, gli utenti possono letteralmente tenere la Terra tra le mani, ruotarla, ingrandirla e osservare da vicino fenomeni come tempeste tropicali, incendi boschivi o lo scioglimento dei ghiacci. Una visione che mette in risalto la fragilità del nostro pianeta, trasformando dati scientifici complessi in qualcosa di tangibile ed emotivamente potente.

Quattro modalità per scoprire il pianeta

Climate Station è strutturato in quattro modalità principali, pensate per offrire diversi livelli di approfondimento e di interazione:

Anno meteorologico – Un suggestivo time-lapse che mostra la Terra dallo spazio, con il fluire delle stagioni e il susseguirsi di nuvole, tempeste, incendi e altri fenomeni estremi. Non si tratta solo di spettacolo visivo: ogni evento è accompagnato da dati reali sugli impatti umani e ambientali, rendendo evidente l’interconnessione dei sistemi terrestri.

Osservazioni – Più di un secolo di dati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) prende vita su un globo tridimensionale. Indicatori luminosi in rosso e blu segnalano le variazioni di temperatura dal 1901 a oggi, permettendo di consultare rapporti dettagliati, tendenze locali e indicatori globali come CO₂, calore oceanico e innalzamento dei mari.

Proiezioni – In questa modalità, gli utenti possono esplorare cinque scenari futuri possibili, modellati in base alle scelte globali sulle emissioni di CO₂. Dai migliori ai peggiori casi, il globo interattivo mostra come diversi livelli di riscaldamento potrebbero influenzare ecosistemi, biodiversità e società entro il 2100.

Raccolta delle spiegazioni – Per chi vuole approfondire, c’è una selezione di video realizzati con esperti che spiegano in modo semplice e chiaro la scienza alla base del cambiamento climatico, dalle dinamiche dei fenomeni estremi ai modelli utilizzati per prevedere il futuro.

Divulgazione scientifica 2.0

Con Climate Station, Sony dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento efficace per la divulgazione scientifica. L’esperienza punta a sensibilizzare sull’urgenza climatica, offrendo al contempo un approccio innovativo che coinvolge emotivamente l’utente. Disponibile gratuitamente per il download, l’applicazione è pensata per un pubblico ampio: dagli appassionati di videogiochi a chiunque voglia avvicinarsi alla scienza del clima in un modo nuovo e coinvolgente. Climate Station è disponibile ora su PlayStation 5 e PS VR2. Per la prima volta, la scienza del clima diventa un viaggio da vivere.

Le parole di Scott Duncan

“Ok… Questo non era proprio sulla mia bingo card. Mai. Quasi 5 anni fa, durante i cupi giorni di lockdown per il Covid, si è presentata un’opportunità davvero entusiasmante. Sony PlayStation stava cercando di costruire una piattaforma che avrebbe rivoluzionato il modo in cui i dati e le proiezioni sul clima e sul meteo potevano essere visualizzati e comunicati. Naturalmente ero molto entusiasta di questo progetto e mi sono immerso completamente. Dall’apporto scientifico alla scrittura dei testi, fino ai feedback visivi e ai test di prodotto… E’ stato davvero un viaggio incredibile. Sono entusiasta di annunciare che ClimateStartion™ è ora online! L’esperienza immersiva in realtà virtuale è qualcosa di completamente nuovo per me e sto facendo fatica a evitare il cliché “da togliere il fiato”. Ma wow. Ho lavorato con un team fantastico in questi anni e ho apprezzato ogni singolo momento”, sono i dettagli svelati dal climatologo Scott Duncan.