Colata di fango devasta Tyrnyauz: strade sommerse e barriere distrutte | VIDEO

Nel pomeriggio del 31 luglio, un’imponente colata di fango ha colpito il centro abitato di Tyrnyauz, città della Russia. Si trova nella Repubblica di Cabardino‑Balcaria, nella parte nord-caucasica del paese. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il flusso di detriti e fango ha avuto origine sulle pendici circostanti a seguito di piogge torrenziali e di un possibile cedimento a monte. Nel video si osserva con chiarezza un fiume marrone e denso che scorre con forza distruttiva lungo le vie della città.

Le barriere protettive installate per deviare o contenere eventuali fenomeni franosi si sono rivelate inefficaci: il fango le ha letteralmente travolte e sormontate, invadendo completamente le strade sottostanti.

Immagini che raccontano il panico

Il video mostra la potenza della colata: i flussi fangosi trasportano grossi massi e detriti, trascinano via cartelli stradali e si insinuano tra gli edifici. Le strade si trasformano rapidamente in torrenti impetuosi. Sullo sfondo si scorge il paesaggio montano di Tyrnyauz, oscurato dalla coltre di fango in movimento. Le riprese trasmettono una sensazione di emergenza estrema. La popolazione di Tyrnyauz, già segnata da una lunga storia di frane e smottamenti, guarda ora con timore all’evoluzione delle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.