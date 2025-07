Collisione con gabbiani: rientra a Palermo il volo Ita per Linate

MeteoWeb

Il volo Palermo-Milano Linate di Ita Airways delle 12:45 di oggi è dovuto rientrare, dopo il decollo, all’Aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo siciliano: a rendere necessaria la decisione dei piloti è stato un bird strike, la collisione con un gruppo di gabbiani poco dopo che il Boeing si era alzato in volo. Nessun problema di sicurezza ma solo paura per i viaggiatori, che poi sono stati fatti scendere perché il volo è stato cancellato. Disagi per i passeggeri che hanno dovuto attendere la riprotezione su un altro velivolo.