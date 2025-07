Colombia: 18 minatori intrappolati in miniera illegale

MeteoWeb

Almeno 18 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera d’oro illegale “El Minon”, tra Remedios e Segovia, nel dipartimento colombiano di Antioquia. Secondo fonti ufficiali, si presume che siano ancora vivi, il che alimenta la speranza dei soccorritori e delle autorità locali. L’incidente è stato causato da cedimenti geomeccanici in un pozzo minerario legato ad attività estrattive illegali. Il Ministero delle Miniere e dell’Energia ha dichiarato che si sta fornendo supporto istituzionale e si stanno accelerando i lavori di salvataggio. L’Agenzia nazionale per le miniere (ANM) ha sottolineato che le operazioni si concentrano sulla sicurezza dei soccorritori e sul recupero dei minatori. Inoltre, il Ministro delle Miniere ed Energia, Edwin Palma, ha confermato l’attivazione dei protocolli di emergenza, con l’obiettivo di riportare in superficie i minatori intrappolati in condizioni di sicurezza.