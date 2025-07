Come sta cambiando il clima britannico: nuova normalità tra caldo e siccità

MeteoWeb

Il Regno Unito sta affrontando una trasformazione climatica, con periodi prolungati di caldo insolito e siccità, interrotti da improvvisi e intensi scrosci di pioggia. Questa tendenza, suggerita dall’ultimo rapporto del Met Office, il servizio meteorologico nazionale, sembra destinata a diventare la “nuova normalità” per il clima britannico. I dati recenti supportano questa preoccupante evoluzione. La primavera ha registrato record storici di caldo e scarsità di piogge, seguiti da un’estate caratterizzata da temperature superiori alla media, inclusa un’ondata di calore che ha spinto i termometri oltre i +30°C in diverse aree. Il mese di giugno scorso, in particolare, è stato il più soleggiato e secco in Inghilterra degli ultimi 132 anni.

Il Met Office attribuisce apertamente questi cambiamenti agli effetti del riscaldamento globale. Il rapporto sottolinea come il clima attuale sia “significativamente diverso” rispetto a pochi decenni fa, un quadro che si allinea con l’allerta globale sul surriscaldamento del pianeta. Questo fenomeno, avvertono i ricercatori, è destinato a tradursi in un aumento di eventi meteorologici estremi, con minacce potenzialmente irreversibili per vari territori ed ecosistemi, non solo nel Regno Unito ma a livello globale.

Mike Kendon, scienziato del dipartimento clima del Met Office e coordinatore del rapporto, interpreta questi segnali come una chiara conferma che “ogni anno che passa rappresenta uno scalino sulla traiettoria del surriscaldamento climatico“.