Come sta cambiando l’inverno nell’Artico: la nuova realtà climatica

Un recente commento pubblicato su Nature Communications, a cura di James Bradley, Reader in Scienze Ambientali presso la Queen Mary University di Londra, e del suo team, mette in evidenza un significativo cambiamento nell’inverno artico. Lo studio sottolinea come la percezione di un Artico perennemente congelato stia lasciando il posto a una nuova realtà climatica, con implicazioni rilevanti per l’ecosistema globale e la ricerca scientifica.

Durante una spedizione sul campo alle isole Svalbard nel febbraio 2025, i ricercatori hanno rilevato condizioni insolite: temperature sorprendentemente alte, scioglimento della neve diffuso e persino la fioritura di alcune specie vegetali. Questa esperienza diretta ha mostrato come l’inverno artico non sia più un periodo di gelo costante come in passato.

Le Svalbard, una delle aree più sensibili ai cambiamenti climatici, stanno vivendo un riscaldamento accelerato, con temperature invernali che aumentano a un ritmo notevole. “Trovarci tra pozze d’acqua alla base del ghiacciaio, o su una tundra spoglia e verde, è stato scioccante e surreale”, ha commentato Bradley. “Il manto nevoso spesso che di solito copre il paesaggio è scomparso in pochi giorni. L’equipaggiamento che avevamo preparato sembrava una reliquia di un altro clima“.

Il team, abituato a vestirsi per il freddo estremo, si è ritrovato a lavorare a mani nude sotto la pioggia sul ghiacciaio. Laura Molares Moncayo, dottoranda e co-autrice dello studio, ha spiegato: “L’obiettivo della nostra campagna di lavoro sul campo era studiare la neve fresca. Ma in un periodo di due settimane siamo riusciti a raccogliere neve fresca solo una volta, poiché la maggior parte delle precipitazioni è caduta sotto forma di pioggia“. Questa mancanza di neve fresca ha reso difficile ottenere dati rappresentativi per la stagione di congelamento.

Le condizioni inattese non solo hanno modificato il piano di campionamento, ma hanno anche sollevato interrogativi sulla praticabilità del lavoro sul campo invernale in un ambiente in così rapida evoluzione.

Impatti ambientali e sfide per la ricerca

Questa osservazione diretta conferma le previsioni sull’amplificazione artica e sottolinea la rapidità con cui questi cambiamenti si stanno manifestando. Il superamento del punto di fusione di 0°C sta trasformando l’ambiente fisico, le dinamiche degli ecosistemi locali e persino le metodologie della ricerca scientifica invernale nell’Artico.

I cambiamenti invernali nell’Artico hanno ripercussioni significative sull’ecosistema. Eventi di riscaldamento invernale possono influenzare vari aspetti, dal ciclo del carbonio microbico alla sopravvivenza della fauna selvatica. Questi fenomeni potrebbero anche contribuire a un ciclo di feedback, accelerando lo scioglimento del permafrost, la decomposizione microbica del carbonio e il rilascio di gas serra in tutta l’area artica. La formazione di pozze d’acqua di fusione sul terreno ghiacciato, che creano laghi temporanei e riducono a zero il manto nevoso in vaste aree, espone ulteriormente il terreno e favorisce l’attività biologica.

Prevenzione e monitoraggio

Il commento evidenzia la necessità di un’azione tempestiva e sottolinea importanti implicazioni politiche. “La politica climatica deve tener conto del fatto che l’Artico sta cambiando molto più rapidamente del previsto e che l’inverno è al centro di questo cambiamento“, ha affermato Bradley.

Viene sollecitato un maggiore investimento nel monitoraggio artico invernale, evidenziando una carenza di dati e comprensione dei sistemi artici durante questa stagione di rapida evoluzione. Sono necessarie più osservazioni e sperimentazioni, sia per stabilire punti di riferimento che per proiettare gli impatti futuri.

Inoltre, gli autori sottolineano che la definizione delle politiche dovrebbe passare da strategie reattive a strategie preventive, riconoscendo l’inverno come una stagione ad alto rischio. Le difficoltà già riscontrate dalle basi scientifiche ben attrezzate a causa del riscaldamento a metà inverno indicano le notevoli pressioni che questo potrebbe esercitare sulle remote comunità indigene artiche, sulle loro infrastrutture, sui trasporti e sulle risposte alle emergenze.

Le condizioni inattese riscontrate durante il lavoro sul campo, inclusa la neve sottile e fangosa che ha ostacolato l’accesso ai siti con le motoslitte, hanno spinto i ricercatori a riflettere su come continuare la ricerca invernale. Ciò solleva anche nuove preoccupazioni per la sicurezza, come le operazioni di soccorso e la possibilità per i ricercatori di tornare rapidamente alla stazione in caso di incontri con orsi polari.

Il commento, intitolato “Svalbard winter warming is reaching melting point”, serve da promemoria del ritmo accelerato del cambiamento climatico nell’Artico, evidenziando che queste anomalie rappresentano, in effetti, la nuova normalità artica.