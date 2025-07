Comunicazioni quantistiche da satellite: SpeQtral e Thales Alenia Space lanciano una nuova fase sperimentale

MeteoWeb

SpeQtral, pioniere delle tecnologie nel campo della comunicazione quantistica su base satellitare e Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno annunciato oggi la firma di un nuovo accordo di collaborazione, che amplia la loro partnership strategica per lo sviluppo e la dimostrazione di comunicazioni quantistiche tra lo Spazio e la Terra.

Le reti di informazioni quantistiche rappresentano una svolta decisiva nel campo informatico. Consentiranno ai computer quantistici e ai sensori quantistici di restare interconnessi per migliorarne le prestazioni e la resilienza. Ciò spianerà la strada a una nuova forma di internet tra dispositivi quantistici. Queste reti consentiranno anche comunicazioni sicure end-to-end in grado di resistere ad attacchi da computer quantistici. I satelliti avranno un ruolo chiave per queste reti, ampliando le connessioni sulla lunga distanza e gettando le basi per l’internet quantistico del futuro.

Questo nuovo accordo mira a organizzare esperimenti congiunti che coinvolgano il satellite quantistico SpeQtral-1, attualmente in fase di sviluppo, e la prima stazione di Terra quantistica progettata da Thales Alenia Space. La stazione includerà sensori dell’ambiente per determinare l’impatto delle condizioni locali sulla qualità dei segnali quantistici.

I satelliti quantistici di SpeQtral sono tra i primi satelliti dimostrativi dedicati alle comunicazioni commerciali quantistiche e saranno utilizzati per testare la trasmissione di fotoni intrappolati tra lo spazio e la Terra; spianare la strada alla futura interconnessione delle reti terrestri quantistiche tra i continenti.

SpeQtral opererà i satelliti e fornirà i dati necessari per il coordinamento con la stazione di Terra inclusi parametri di puntamento e misurazioni a bordo che riportino l’indicazione della data e dell’ora. Thales Alenia Space opererà la stazione di Terra e raccoglierà le misurazioni locali sincronizzate che consentiranno l’analisi incrociata della prestazione del link quantistico. L’obiettivo condiviso è la validazione a mezzo esperimenti delle basi tecniche per future reti quantistiche interoperabili, oltre che esplorare modi per potenziarne le loro prestazioni.

In una fase successiva, i ruoli potrebbero essere invertiti, con Thales Alenia Space che prevede di lanciare il satellite QINSAT entro la fine del decennio per distribuire coppie di fotoni intrecciati alle stazioni terrestri, comprese quelle gestite da SpeQtral.

Dal 2018, Thales Alenia Space sta perseguendo una roadmap ambiziosa, quella di diventare un attore chiave nel campo delle comunicazioni quantistiche. La società fa leva sulla propria esperienza nel campo dei sistemi di telecomunicazione satellitare, dei terminali ottici e su oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia quantistica per lo sviluppo di un approccio interamente integrato sia per i segmenti dei Terra che dello spazio nell’ambito di Thales Group.

“Siamo lieti di intraprendere questo passo con SpeQtral, che è fondato sui progressi compiuti insieme dal 2022”, ha dichiarato Christophe Valorge, Chief Technical Officer di Thales Alenia Space. “Questa collaborazione fornisce un quadro strutturato per sperimentare, imparare a procedere insieme unendo il nostro expertise tecnologico complementare. Rappresenta un nuovo stadio nella realizzazione di un’infrastruttura di comunicazioni quantistiche interoperabile su scala globale affidabile e resiliente”.

“A livello globale si sta sviluppando uno slancio per dimostrare che i sistemi di comunicazione quantistica possono funzionare insieme in modo efficace. Questo è un passo chiave verso la realizzazione di reti globali di informazioni quantistiche e riflette uno degli obiettivi a lungo termine di SpeQtral. Abbiamo avuto molti scambi tecnici fruttuosi con Thales Alenia Space dal 2022, e siamo entusiasti di fare questo prossimo passo insieme”, ha dichiarato il Dr. Robert Bedington, cofondatore e Chief Technology Officer di SpeQtral.