Contratto Thales Alenia Space-ASI: la reazione sul ruolo dell’Italia

MeteoWeb

Oggi “Thales Alenia Space firma un contratto con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) per lo sviluppo del primo avamposto umano sulla superficie lunare e in questa giornata storica per la Space economy italiana, ho visitato, con la delegazione dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, composta dai deputati Fabrizio Comba, Elisabetta Gardini, Concetta Zurzolo, Daniela Dondi, Gianmauro Dell’Olio, Marco Cerreto, lo stabilimento Thales Alenia Space Italia e la sede di Altec a Torino, due realtà di punta del comparto spaziale nazionale. E’ stata un’occasione importante per conoscere da vicino i progetti, le tecnologie e le infrastrutture che fanno dell’Italia un attore di primo piano nella Space economy”. Lo dichiara Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy.

“La visita – aggiunge l’esponente di FdI – è stata un’esperienza straordinaria. I parlamentari Italiani hanno potuto vedere con i loro occhi il cuore pulsante della Space economy italiana, una realtà fatta di ingegno, competenza e visione strategica. Dalle tecnologie abitative per lo spazio ai moduli Cygnus, dalla missione ExoMars al centro di controllo per le future missioni su Marte: qui si lavora concretamente a ciò che fino a pochi anni fa sembrava solo fantascienza”.

Il ruolo dell’Italia

Mascaretti prosegue: “è motivo di orgoglio sapere che in questa filiera l’Italia non è comprimaria, ma protagonista assoluta. Thales Alenia Space e Altec rappresentano un patrimonio industriale e scientifico di altissimo livello, che merita attenzione politica costante e investimenti mirati: nella ricerca, nell’alta formazione, nel trasferimento tecnologico. Si tratta di un settore strategico non solo per l’economia nazionale, ma anche per l’autonomia tecnologica della nostra nazione nello scenario globale. Un ringraziamento sentito va a chi ci ha accolto e guidato in questa visita: un’occasione concreta per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, industria e mondo della ricerca, che rende possibile l’eccellenza italiana nel settore spaziale”.