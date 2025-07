Corea del Sud, nuova sfida spaziale: una base lunare entro il 2045

MeteoWeb

La Corea del Sud punta a costruire una base lunare entro il 2045, nell’ambito della sua nuova tabella di marcia nazionale a lungo termine per l’esplorazione spaziale, ha affermato giovedì l’agenzia spaziale del Paese secondo Yonhap. La Korea AeroSpace Administration (KASA) ha presentato la più recente visione del Paese in materia di esplorazione spaziale durante un’udienza pubblica presso la National Research Foundation of Korea, nella città centrale di Daejeon. La tabella di marcia suddivide le aree di esplorazione in orbita terrestre, luna, eliosfera e spazio profondo e delinea cinque missioni principali, tra cui l’esplorazione in orbita terrestre bassa e in microgravità, l’esplorazione lunare e le missioni scientifiche solari e spaziali. Nel settore lunare, KASA ha affermato che intende sviluppare tecnologie di atterraggio e mobilità indipendente, utilizzare le risorse lunari e costruire infrastrutture per attività economiche.

Entro il 2040, prevede di sviluppare un lander lunare di nuova generazione per la logistica, con l’obiettivo di costruire una base economica lunare entro il 2045. Per l’esplorazione del sole e dell’eliosfera, la tabella di marcia prevede lo sviluppo di sonde per monitorare l’attività solare e migliorare la sicurezza spaziale. KASA prevede inoltre una missione per dispiegare entro il 2035 un satellite di osservazione solare nel cosiddetto punto di Lagrange L4, dove le forze gravitazionali del sole e della Terra sono in equilibrio.