L’Ungheria si impegna a costruire la centrale nucleare Paks-2 con la partecipazione della società statale russa Rosatom e spera che la “prima cementificazione” avvenga questo autunno. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa TASS il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. “Siamo assolutamente decisi a costruire questa nuova centrale nucleare, perché è il fondamento della nostra sovranità energetica e della nostra sicurezza energetica a lungo termine”, ha spiegato Szijjarto. “Ci auguriamo che durante l’autunno possa essere realizzata la cosiddetta “prima cementificazione” e che si possano rallentare i lavori sul sito”.

La centrale di Paks

La centrale nucleare di Paks, costruita con tecnologie sovietiche e che utilizza combustibile nucleare russo, fornisce metà dell’elettricità prodotta e un terzo di quella consumata in Ungheria. Attualmente, quattro unità con reattori VVER-440 sono in funzione nella centrale costruita a circa 100 chilometri a sud di Budapest, sulle rive del Danubio. Alla fine del 2014, Russia e Ungheria hanno firmato i documenti per la costruzione delle nuove unità 5 e 6 della centrale nucleare di Paks, dotate di reattori del progetto avanzato VVER-1200, che soddisfano i più moderni standard di affidabilità e sicurezza.

È stato annunciato che la Russia avrebbe concesso all’Ungheria un prestito statale fino a 10 miliardi di euro per il progetto Paks-2, con un costo totale di costruzione superiore a 12,5 miliardi di euro. Il governo ungherese prevede che, dopo la messa in servizio di due nuovi reattori nucleari VVER-1200, la capacità della centrale aumenterà dagli attuali 2.000 megawatt a 4.400 MW.