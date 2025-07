Crew-11 pronta al lancio verso la ISS: volo tra innovazione e traguardi storici

MeteoWeb

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 31 luglio, alle 16:09 ora italiana, partirà dal Kennedy Space Center in Florida la missione Crew-11, che porterà 4 astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo della navetta Crew Dragon Endeavour ci saranno Zena Cardman (NASA, comandante), Mike Fincke (NASA, pilota), Kimiya Yui (JAXA, specialista di missione) e Oleg Platonov (Roscosmos, specialista di missione).

Crew-11, riutilizzi e innovazioni

I 4 astronauti sono arrivati ieri al sito di lancio, atterrando allo Space Florida’s Launch and Landing Facility, dopo un volo partito da Ellington Field a Houston. Per Cardman e Platonov sarà il primo volo nello Spazio, mentre Fincke – veterano con 3 missioni alle spalle – volerà per la 4ª volta. Yui, alla sua 2ª esperienza sulla ISS, completerà l’equipaggio internazionale.

La missione Crew-11 sarà lanciata grazie a un razzo Falcon 9 di SpaceX, il cui primo stadio, identificato come B1094, ha già completato con successo 2 voli precedenti ed è ora in fase finale di preparazione. Anche la navetta Endeavour, che volerà per la 6ª volta, presenta una novità importante: sarà infatti la prima Crew Dragon equipaggiata con i nuovi paracadute drogue 3.1, progettati per garantire un’apertura più stabile e sicura in fase di rientro.

Un traguardo storico per la ISS

Il viaggio verso la ISS durerà circa 39 ore, diventando così il trasferimento più lungo mai effettuato da una Crew Dragon verso la Stazione. Una volta arrivati, Cardman, Fincke, Yui e Platonov si uniranno all’equipaggio delle spedizioni Expedition 73 e 74. Proprio durante la loro permanenza, a novembre, verrà celebrato anche un traguardo storico: i 25 anni di presenza umana ininterrotta a bordo della ISS, simbolo della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale.