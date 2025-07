Crisi dell’idrogeno verde: progetti cancellati e investimenti ridotti frenano la transizione energetica

MeteoWeb

Gli sviluppatori di idrogeno verde stanno cancellando progetti e riducendo gli investimenti in tutto il mondo, aumentando la prospettiva di una dai combustibili fossili più lunga del previsto. Le sfide che il settore si trova ad affrontare hanno messo in luce l’irrealtà delle sue ambizioni iniziali. Settori difficili da elettrificare, considerati candidati ideali per l’idrogeno verde, come la siderurgia e il trasporto a lunga distanza, hanno scoperto che la transizione verso questo combustibile a basse emissioni di carbonio appare proibitiva. “Il diverso tra ambizione e realtà in Europa mostra l’entità del cambiamento in atto nel settore”, ha affermato Jun Sasamura, responsabile idrogeno per la società di ricerca Westwood Global Energy, spiegando che “solo circa un quinto dei progetti di idrogeno pianificati nell’Unione europea dovrebbe essere operativo entro la fine del decennio”.

Ciò equivale a circa 12 GW di capacità produttiva a fronte di un obiettivo Ue di 40 GW, secondo i dati di Westwood Global Energy. “Allo stato attuale, non vedo alcun raggiungimento dell’obiettivo Ue sulla produzione di idrogeno al 2030”, ha detto Sasamura. Le aziende sostengono che i costi elevati e la scarsa domanda sull’idrogeno verde hanno reso molti piani non redditizi.