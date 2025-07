MeteoWeb

Crollato solaio in una palazzina in fase di ristrutturazione a Monteroni di Lecce questa mattina: salvati dai vigili del fuoco 3 operai, rimasti incastrati sotto le macerie. Tre squadre impegnate dalle 10 circa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. L’intervento è ancora in corso.