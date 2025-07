Crolla tunnel a Los Angeles, si temono operai intrappolati | FOTO

MeteoWeb

Una parte di un enorme tunnel industriale in costruzione a Los Angeles è crollata e si teme che 15 operai possano essere rimasti intrappolati: è quanto ha reso noto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles. Gli operai si trovavano a circa 9,6 km dall’unico ingresso del tunnel, ha riportato il dipartimento. Brian Humphrey, portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles (LAFD), ha dichiarato di non poter confermare immediatamente se gli operai rimasti isolati siano stati tratti in salvo. Più di 100 operatori LAFD sono stati inviati sul posto, compresi quelli specializzati in salvataggi in spazi confinati.