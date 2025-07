Giornata difficile per i Vigili del Fuoco di Crotone: incendi su più fronti a causa del forte vento | FOTO

MeteoWeb

Una giornata di intenso e ininterrotto lavoro ha messo a dura prova il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone e di tutti i suoi distaccamenti. Dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera, le squadre operative, sia quelle ordinarie che quelle specializzate nell’Antincendio Boschivo (AIB), sono state chiamate a intervenire su più fronti a causa di numerosi incendi divampati in diverse zone della provincia. La situazione è stata resa particolarmente critica dalle forti raffiche di vento che hanno alimentato le fiamme e favorito la loro rapida propagazione.

Il Comando provinciale ha ricevuto decine di chiamate, segnalando roghi in aree rurali, boschive e, in diversi casi, con pericolose interfacce che minacciavano direttamente abitazioni e strutture. La concomitanza degli eventi ha richiesto una gestione delle risorse, con tutte le squadre disponibili impegnate contemporaneamente per arginare l’avanzata del fuoco.

Le squadre boschive hanno operato incessantemente per contenere la propagazione delle fiamme nella vegetazione, creando linee di contenimento e cercando di proteggere le aree più sensibili. Parallelamente, le squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco sono state cruciali negli interventi a ridosso dei centri abitati, dove l’obiettivo primario è stato la salvaguardia delle vite umane e la protezione delle abitazioni dal calore e dalle fiamme. In alcuni casi, si è reso necessario anche il supporto dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento e di mezzi aerei regionali, laddove le condizioni lo hanno permesso, per effettuare lanci d’acqua mirati.

Al momento, le operazioni di bonifica in alcune delle aree colpite sono ancora in corso per spegnere gli ultimi focolai e scongiurare riprese.