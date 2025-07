Dente del Gigante, alpinista bloccato nel vuoto: intervento del Soccorso Alpino

MeteoWeb

Tecnici del Soccorso Alpino valdostano al lavoro insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza per il recupero di un alpinista bloccato sul Dente del Gigante. Rimasto appeso su corda nel vuoto, non è stato possibile il recupero in elicottero. Dopo diversi tentativi non riusciti a causa forte vento si è proceduto via terra con tecnica alpinistica. I soccorritori del Sav e del Sagf stati lasciati alla base del Dente del Gigante e hanno effettuato l’ascensione dalla via Normale fino al luogo dell’incidente. L’alpinista, che si trova con un compagno rimasto illeso, è stato raggiunto e ora sarà portato a quota più bassa dove sarà recuperato in elicottero e portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.