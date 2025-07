La Cina inizia a costruire la diga idroelettrica più grande del mondo

MeteoWeb

Le autorità cinesi hanno dato il via alla costruzione, in territorio tibetano, di quella che è destinata a diventare la più grande diga idroelettrica del pianeta, sollevando forti preoccupazioni in India e Bangladesh: lo riferisce la BBC. Stando ai media locali, sabato scorso il primo ministro cinese Li Qiang ha partecipato alla cerimonia inaugurale dei lavori per la diga sul fiume Yarlung Tsangpo, che attraversa l’altopiano tibetano e prosegue verso diverse nazioni dell’Asia meridionale. Il progetto ha attirato critiche a causa del possibile impatto negativo su milioni di persone che vivono a valle, in particolare in India e Bangladesh, oltre che sull’ambiente e sulle comunità tibetane locali.

Una volta terminata, la diga – conosciuta anche come centrale idroelettrica di Motuo – avrà un costo stimato di 12 miliardi di yuan (circa 1,67 miliardi di dollari) e supererà per dimensioni e capacità la famosa diga delle Tre Gole, arrivando a produrre fino a 3 volte più energia.