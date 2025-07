Dinosauri di specie diverse camminavano insieme: cosa svela questa scoperta

MeteoWeb

Scoperte per la prima volta le impronte di un branco di dinosauri composto da specie diverse. Le loro orme, ritrovate in Canada e risalenti a 76 milioni di anni fa, dimostrano che gli esemplari si muovevano assieme, fianco a fianco, proprio come le zebre e gli gnu nelle pianure africane, probabilmente con l’obiettivo di proteggersi dall’attacco dei predatori. Questa la conclusione dello studio pubblicato su Plos One da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’ Università di Reading (Regno Unito), dall’Università del New England (Australia) e dal Royal Tyrrell Museum of Paleontology (Canada).

I ricercatori hanno scavato un’area di 29 metri quadrati nel Parco Provinciale dei Dinosauri ad Alberta, in Canada, portando alla luce 13 impronte di almeno cinque ceratopsidi (dinosauri cornuti) che si muovevano uno accanto all’altro, con un probabile anchilosauride (dinosauro corazzato) che camminava in mezzo a loro. È stata individuata anche l’impronta di un piccolo dinosauro carnivoro. I ricercatori sono rimasti sorpresi nel trovare anche le tracce di due grandi tirannosauri che camminavano fianco a fianco in senso perpendicolare rispetto al branco.

“Le impronte di tirannosauro danno l’impressione che stessero davvero osservando il branco, il che è un pensiero piuttosto agghiacciante, ma non sappiamo con certezza se si siano effettivamente incrociati”, afferma Phil Bell dell’Università del New England. La scoperta però fa supporre che esemplari di specie diverse si fossero in qualche modo alleati come strategia di difesa contro i comuni predatori.