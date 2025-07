Diportisti dispersi in mare nel Golfo di Taranto: recuperato il secondo corpo

MeteoWeb

È stato recuperato il secondo corpo dei quattro diportisti dispersi da domenica 29 giugno nel Golfo di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto nello stesso tratto di mare al largo di Policoro, a circa 11 miglia dalla costa, dove due giorni fa era stato ritrovato il cadavere di Claudio Donnaloia, uno dei quattro amici che domenica mattina erano partiti da Taranto per un’escursione in barca. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 20.00 di oggi.

A confermare la notizia è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Rosario Meo, informato dai suoi uomini impegnati nelle operazioni di ricerca proprio mentre partecipava alle celebrazioni per l’anniversario della fondazione del Corpo al Castello Aragonese. Non è ancora stata accertata l’identità della vittima. Saranno ora i familiari a procedere con il riconoscimento. Le ricerche proseguono per ritrovare anche gli altri due dispersi.