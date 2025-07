Discarica di Salandra: proposto l’affidamento al Commissario Vadalà per accelerare gli interventi di messa in sicurezza

MeteoWeb

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di DPCM per l’estensione delle competenze del Commissario unico per le bonifiche, Giuseppe Vadalà, agli interventi di messa in sicurezza della discarica situata nel Comune di Salandra, in provincia di Matera, in località “Piano del Governo”. La decisione si inserisce nel contesto della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2019, che ha condannato l’Italia per il mancato adeguamento e la mancata chiusura di numerose discariche.

“Con questo atto rafforziamo il nostro impegno per il risanamento ambientale e il rispetto degli obblighi europei”, ha dichiarato il Ministro Pichetto. “Non possiamo più permetterci ritardi su questioni che toccano da vicino la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente. Il Commissario Vadalà ha dimostrato efficacia, rigore e risultati concreti: siamo certi che anche in questo caso saprà assicurare l’avvio e il completamento degli interventi in tempi rapidi e certi”.