Disperso da giorni sui monti del Biellese: ricerche in corso

È un ex dirigente del Comune di Legnano in pensione l’uomo disperso da sabato 12 luglio in alta Valsessera (Biella). Marino Rabolini, 71 anni, era arrivato in zona per una escursione. Un amico lo avrebbe sentito ancora sabato, poi il vuoto. La sera di martedì 15 luglio, la sua auto è stata trovata parcheggiata alla Casa del Pescatore e sono partite le ricerche proseguite anche nella giornata di oggi, mercoledì 16. Le squadre di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco hanno battuta la punta del Cravile. Qui le celle telefoniche hanno agganciato il segnale del suo cellulare. Presente sul posto anche l’elicottero Drago, i Carabinieri, i nuclei specialistici dei cinofili e le unità Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto).