Dissesto idrogeologico in Italia: ISPRA presenta il quarto rapporto su pericolosità e rischi

Si terrà martedì 30 luglio 2025 alle ore 9:00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via Santa Maria in Via 37A, Roma), l’evento di presentazione del Quarto Rapporto sul Dissesto Idrogeologico in Italia curato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in collaborazione con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il rapporto analizza in profondità lo stato del dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, fornendo dati aggiornati su frane, alluvioni ed erosione costiera, oltre a una valutazione dettagliata degli indicatori di rischio. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e incentivare azioni di prevenzione e pianificazione sostenibile.

Il messaggio chiave dell’iniziativa è chiaro: “conoscere il territorio per prevenire i rischi”. La presentazione del rapporto rappresenta un momento istituzionale di grande rilievo per tecnici, amministratori pubblici, ricercatori, giornalisti e tutti coloro che si occupano di gestione del territorio. Saranno presenti esperti chiamati a confrontarsi su strategie di mitigazione del rischio idrogeologico e buone pratiche da implementare.