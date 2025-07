Un documento NOAA svela i piani dell’amministrazione Trump per tagli e modifiche all’agenzia climatica

MeteoWeb

Un nuovo documento della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), visionato da AXIOS, getta ulteriore luce sui tagli e le modifiche proposte dall’amministrazione Trump per l’agenzia meteorologica e climatica. Il budget proposto svuoterebbe gli sforzi e le spese federali per la ricerca sul clima. In particolare, la proposta eliminerebbe l’Office of Oceanic and Atmospheric Research (OAR) della NOAA, che esegue e coordina la ricerca sul clima: “il bilancio per l’anno fiscale 2026 elimina tutti i finanziamenti per i laboratori e gli istituti cooperativi per il clima, il tempo e gli oceani. Inoltre, non finanzia i dati e le informazioni sul clima regionale, la ricerca competitiva sul clima, il National Sea Grant College Program, la ricerca sull’acquacoltura Sea Grant o il National Oceanographic Partnership Program. Inoltre, la NOAA non sosterrebbe più le sovvenzioni per la ricerca sul clima”. Il bilancio chiuderebbe anche il laboratorio Mauna Loa delle Hawaii, osserva la CNN, dove “decenni di misurazioni della CO₂ atmosferica hanno mostrato prove di cambiamenti climatici antropogenici”.