Due alpinisti trovati morti nel massiccio del Monte Bianco: forse precipitati

Due alpinisti francesi sono stati trovati morti oggi, probabilmente dopo essere precipitati, nel massiccio del Monte Bianco, nelle Alpi francesi. Lo hanno riferito i soccorsi alpini locali. Si tratta di una donna di 25 anni e di un uomo di 56 anni. Le ricerche per ritrovare i due alpinisti sono state avviate venerdì 18 luglio dopo che i loro familiari avevano lanciato l’allarme, “preoccupati di non vederli tornare“, hanno spiegato. I loro corpi sono stati ritrovati oggi, sabato 19 luglio, ai piedi dell’Aiguille de Bionnassay, una cima a 4.052 metri di altitudine, su una via di accesso alternativa al Monte Bianco, “piuttosto tecnica e che richiede una discreta esperienza”, secondo la stessa fonte.

Le vittime, che non risiedevano nella regione, “probabilmente sono cadute” dalla cresta di roccia e neve. È stata aperta un’inchiesta giudiziaria per accertare le cause dell’incidente.