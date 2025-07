Due sonde NASA pronte a partire per Marte: voleranno il razzo New Glenn di Blue Origin

MeteoWeb

Dopo mesi di attesa, la missione ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) della NASA verso Marte ha finalmente una nuova data di partenza: il lancio è previsto non prima del 15 agosto dal Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, a bordo del gigantesco razzo New Glenn di Blue Origin. ESCAPADE prevede l’invio di 2 sonde gemelle, Blue e Gold, costruite dall’azienda californiana Rocket Lab e gestite dallo Space Sciences Laboratory dell’Università della California, Berkeley. La missione, del valore di 80 milioni di dollari, avrà l’obiettivo di studiare come il campo magnetico di Marte influenza i flussi di particelle provenienti dal vento solare e come varia la magnetosfera marziana in risposta alle tempeste solari.

Il volo sarà il 2° per New Glenn, un razzo alto 98 metri e parzialmente riutilizzabile: il debutto a gennaio ha portato in orbita un satellite test, ma il tentativo di recupero del primo stadio non è riuscito. Questa volta, Blue Origin spera di riportare a terra il booster.

Oltre alle 2 sonde marziane, il razzo trasporterà anche un dimostratore tecnologico per la società di comunicazioni satellitari Viasat.