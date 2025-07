EDF annuncia piano per otto nuovi reattori nucleari: dettagli entro il 2026

MeteoWeb

EDF illustrerà i dettagli di un piano per otto nuovi reattori alla fine del 2026, dopo aver preso la decisione finale di investimento su 6 che sono già in fase di pianificazione. Lo ha dichiarato ai giornalisti l’amministratore delegato di EDF, Bernard Fontana. L’utility statale francese gestisce attualmente 57 reattori nucleari in Francia, ma sta pianificando un importante programma di nuova costruzione per rinnovare gli impianti obsoleti e garantire il futuro fabbisogno energetico.