Emergenza incendi in Albania: fiamme fuori controllo, evacuazioni e interventi internazionali

E’ emergenza incendi in Albania, dove da oltre 24 ore, forze della protezione civile ed unità dell’esercito sono impegnate in varie località del paese, dal nord al sud. Alcuni villaggi sono stati evacuati, dopo che le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni. Allarme rosso in tutte le provincie, mentre le temperature di oltre 40 gradi su tutto il territorio hanno favorito il divamparsi delle fiamme. Ai quattro elicotteri dell’esercito albanese impegnati nelle operazioni antiincendio, si sono unite nel pomeriggio anche due Canadair, uno della protezione civile italiana, e l’altro proveniente dalla Croazia. I due velivoli si sono impegnati per lo spegnimento dei roghi sul monte di Shashica, vicino a Valona, dove le fiamme rischiano di avvicinarsi ad alcune aeree abitate. In aiuto alle autorita’ albanesi, da ieri anche due elicotteri ungheresi.