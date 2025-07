Emergenza medica a bordo: volo Air France costretto ad atterrare d’urgenza a Fiumicino

MeteoWeb

Un’emergenza medica riguardante un passeggero a bordo ha causato l’atterraggio all’aeroporto di Fiumicino del volo Air France AF648, decollato da Parigi Orly e diretto a St.Denis (Reunion). Constatata l’urgenza di far sbarcare il passeggero, è stato individuato lo scalo romano come l’aeroporto più idoneo per far atterrare l’aereo proveniente dalla Francia.