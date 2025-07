Emergenza nucleare simulata a Cernavodă: Italia in prima linea nell’esercitazione internazionale con ENEA e ISIN

MeteoWeb

Si è tenuta nei giorni scorsi l’esercitazione internazionale di emergenza nucleare denominata ConvEx -3 (Convention Exercise Level 3), organizzata dall’Incident and Emergency Centr (IEC) dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) che si interfaccia con le Autorità Nazionali dei vari Paesi che hanno aderito alla Response and Assistance NETwork (RANET), rete costituita da oltre 40 Stati. In Italia, è l’Ispettorato ISIN l’Autorità nazionale che svolge il ruolo di interfaccia tra l’IEC della AIEA e di coordinamento delle National Assistance Capabilities (NAC), espresse da ENEA nel campo della radioprotezione e della sicurezza nucleare. Nello specifico, ENEA può assicurare attraverso le proprie risorse e competenze diverse “Capacità Nazionali di Assistenza” (NAC), tra cui monitoraggio delle radiazioni, campionamenti e analisi, ricerca e recupero di sorgenti, valutazione e consulenza di sicurezza radiologica, dosimetria e decontaminazione.

Nel corso delle 36 ore di esercitazione è stato simulato un incidente nella centrale nucleare rumena di Cernavodă, situata a circa 160 chilometri a est di Bucarest, per testare la capacità degli Stati che aderiscono alle Convenzioni internazionali di Pronta notifica e di Assistenza di fornire, in loco e a distanza, assistenza internazionale. I partecipanti hanno simulato decisioni in tempo reale, e comunicazioni di emergenza. Nell’esercitazione, è arrivata attraverso il sistema RANET una richiesta di assistenza dell’Autorità competente della Romania e successivamente della Moldavia, paese limitrofo, alla quale l’Italia ha formulato un’offerta di assistenza attraverso ISIN.

L’esercitazione è la seconda cui prende parte ENEA a seguito dell’adesione nel 2023 dell’Italia al Response and Assistance NETwork (RANET) della AIEA ed è stata un’opportunità per testare le modalità di comunicazione e confermare l’effettiva capacità di assistenza tecnica da parte dell’ENEA.