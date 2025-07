Emilio Berti premiato a Glasgow con la “Dr. Neil Smith Medal” per i suoi studi sui linfomi cutanei

MeteoWeb

Emilio Berti, Specialista in Dermatologia presso il Gruppo MultiMedica e Professore Emerito all’Università degli Studi di Milano, ha ricevuto la prestigiosa “Dr. Neil Smith Medal”, premio conferito dalla British Society for Dermatopathology in occasione del 105° Annual Meeting della British Association of Dermatologists, da poco conclusosi a Glasgow (UK), durante il quale l’esperto è stato invitato a tenere una lectio magistralis sui linfomi cutanei. La medaglia, consegnata dalla professoressa Catherine Stefanato, esperta internazionale del St John’s Institute of Dermatology di Londra, celebra il fondamentale contributo che il professor Berti ha portato alla dermatopatologia, e in particolare nel campo dei linfomi cutanei, riuscendo ad essere di ispirazione per molti giovani colleghi. Nello specifico, l’esperto ha descritto e caratterizzato una rara e aggressiva malattia cutanea: il linfoma T CD8 epidermotropo citotossico, oggi noto anche come Linfoma di Berti e riconosciuto ufficialmente dalla World Health Organization (WHO).

Nato a Monza 74 anni fa, dopo la laurea in Medicina e la successiva specializzazione Dermatologia e Venereologia, il professor Berti ha dedicato oltre 40 anni della sua carriera di clinico e ricercatore all’immunopatologia cutanea, allo studio dei linfomi e delle malattie autoimmuni rare della pelle, insegnando anche all’Università Statale di Milano e all’Università degli Studi Milano-Bicocca e ricoprendo ruoli di vertice in diverse Società scientifiche. Oggi ha all’attivo oltre 24.400 citazioni su Scopus, l’indice biografico di riferimento per i lavori scientifici, e circa 800 pubblicazioni su Google Scholar.

L’onorificenza ora conferita in Scozia rappresenta un premio alla carriera, che riconosce l’impegno quasi cinquantennale del professor Berti nella clinica e nella ricerca scientifica in campo oncologico e per le patologie immunitarie cutanee.