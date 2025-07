Energia, New York blocca il piano di trasmissione dell’eolico offshore: il motivo

MeteoWeb

La Commissione per i Servizi Pubblici di New York ha dichiarato di aver interrotto il processo di pianificazione della trasmissione dell’energia eolica offshore a causa del blocco delle autorizzazioni federali, al fine di tutelare i contribuenti statali da costi infrastrutturali prematuri. Si interrompe quindi il processo di ricerca di proposte per la trasmissione di energia eolica offshore, che mira a fornire fino a 8 GW di energia eolica offshore a New York City entro il 2033. La commissione ha citato recenti provvedimenti federali che hanno bloccato la concessione di licenze e autorizzazioni per nuove centrali eoliche offshore, rendendo così irrealizzabile l’esecuzione di progetti a breve termine.

“Data l’incertezza che emerge da Washington, dobbiamo agire per proteggere i consumatori. Questa non è la fine: andremo avanti non appena il governo federale riprenderà a rilasciare le autorizzazioni”, ha dichiarato il presidente della Commissione, Rory M. Christian. “L’impegno di New York per l’eolico offshore resta forte”, ha osservato la commissione. Progetti esistenti come South Fork Wind, Empire Wind e Sunrise Wind non sono interessati e continuano ad andare avanti.

“I progetti eolici offshore pronti per essere realizzati sono pronti ad aggiungere una notevole capacità alla rete elettrica statunitense proprio quando è più necessaria . La commissione ha incaricato il suo staff di applicare gli insegnamenti tratti dal processo PPTN alla pianificazione futura, concentrandosi su convenienza, affidabilità e riduzione del rischio. Ulteriori linee guida saranno integrate nella Revisione biennale del Clean Energy Standard del 2026. Non è il momento di limitare il potenziale contributo di alcuna fonte energetica. Affinché gli Stati Uniti possano promuovere le risorse energetiche di cui hanno bisogno per rimanere competitivi in futuro, dobbiamo sostenere lo sviluppo continuo di tutte le risorse energetiche”, ha concluso Bright.