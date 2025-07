Energia, PhD Day: ENEA supporta 80 giovani protagonisti della transizione energetica

MeteoWeb

Oltre 80 giovani dottorandi ENEA hanno presentato studi e progetti di ricerca sui temi più strategici della transizione energetica, nell’ambito dell’evento formativo “PhD Day” organizzato presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma). Dedicata ai dottorandi del Dipartimento ENEA di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), la giornata ha voluto offrire un’occasione per valorizzare il lavoro di giovani ricercatori, ma anche favorire lo scambio di competenze tra colleghi provenienti da tutta Italia, creando così opportunità di networking nella ricerca sul settore energetico, dalle rinnovabili all’idrogeno, dai sistemi di accumulo alle smart grid.

In particolare, nel corso della giornata, sei dottorandi giunti all’ultimo anno del proprio percorso di studi triennale hanno avuto la possibilità di esporre i risultati dei loro progetti di ricerca attraverso presentazioni plenarie, raccontando nel dettaglio il contributo scientifico apportato. Parallelamente, per tutti gli altri partecipanti è stato allestito un percorso espositivo tematico, nel quale poster e materiali illustrativi hanno consentito di evidenziare le attività e gli obiettivi di ciascun progetto, stimolando la curiosità e il confronto tra dottorandi.

“In un momento storico in cui il fenomeno della cosiddetta ‘fuga di cervelli’ rappresenta una delle principali sfide per il sistema nazionale della ricerca, un evento come il PhD Day dimostra concretamente l’impegno dell’ENEA nel supportare i giovani talenti, anche sostenendo le borse di dottorato di tutti i partecipanti al PhD Day”, sottolinea Giulia Monteleone, Direttrice del Dipartimento TERIN.

Un supporto che ha consentito ai dottorandi non soltanto di dedicarsi con continuità alla ricerca, ma anche di acquisire competenze trasversali e operative, lavorando a stretto contatto con i professionisti dell’ENEA e con le infrastrutture innovative presenti nei Centri Ricerche.

“Grazie anche a progetti come il Piano Operativo di Ricerca (POR) sull’idrogeno, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del PNRR, abbiamo potuto attivare borse di dottorato presso numerose università italiane, con l’idea di avvicinare i giovani al mondo della ricerca, rendendoli protagonisti del percorso di transizione energetica che il nostro Paese sta affrontando. Siamo certi che l’integrazione tra competenze diverse potrà essere di ulteriore stimolo e valorizzazione per la loro crescita professionale”, conclude Monteleone.