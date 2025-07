Energia, Pichetto: “in corso una nuova rivoluzione”

MeteoWeb

“Siamo in presenza di una nuova rivoluzione, una rivoluzione che ha come riferimento le emissioni, certamente, la produzione di energia e la domanda di energia che è sempre crescente“: è quanto ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione del documentario “La transizione possibile“, di Luca Pagliari, all’Auditorium del GSE. “L’Italia non è già oggi in grado di produrre tutta l’energia che consuma e quindi una sfida che stiamo portando avanti come governo e come Paese. Naturalmente il GSE è il braccio operativo del governo per creare tutte le condizioni, a partire dalla consapevolezza da parte dei cittadini, per produrre energia e produrre energia pulita“.