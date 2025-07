Energia, la previsione dell’Ungheria sulle forniture di gas e petrolio

MeteoWeb

L’Ungheria prevede fornitura record di gas e petrolio russi nel 2025. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista all’agenzia si tampa russa TASS. “Credo che quest’anno, attraverso il gasdotto TurkStream, saranno consegnati all’Ungheria 8,5 miliardi di metri cubi di gas il che sarà molto vicino a un nuovo record”. Le forniture di petrolio “sono ininterrotte”, ha aggiunto Szijjarto, secondo cui attualmente si attestano sui 5-6 milioni di tonnellate. “Sia il petrolio che il gas contribuiscono notevolmente alla nostra capacità di mantenere bassi i costi dei servizi in Europa per i nostri cittadini”, ha concluso il ministro ungherese.