Energia, la situazione sulla produzione globale di gas naturale: i motivi del crollo

La produzione mondiale di gas naturale è diminuita a maggio rispetto ad aprile, a causa della minore produzione in Russia, Stati Uniti e Norvegia, secondo gli ultimi dati della Iniziativa congiunta sui dati delle organizzazioni (JODI). La Monthly Oil & Gas Data Review degli ultimi aggiornamenti dei database JODI su petrolio e gas ha mostrato che la produzione di gas nei 58 Paesi che hanno aggiornato i loro dati auto-dichiarati più recenti a maggio è diminuita di 4,8 miliardi di metri cubi rispetto ad aprile. Il calo mensile è stato determinato da un calo di 3,2 miliardi di metri cubi nella produzione in Russia, da un calo di 1,6 miliardi di metri cubi negli Stati Uniti e da una rilasciata della produzione di 1,3 miliardi di metri cubi in Norvegia, che ha ora sostituito la Russia come principale fornitore di gas in Europa.

Rispetto a maggio 2024, la produzione globale di gas è aumentata di 0,7 miliardi di metri cubi, trainata dalla crescita della produzione in Cina, Qatar e Nigeria e da un aumento annuo inferiore negli Stati Uniti.

I dettagli sulla domanda di gas a maggio

Nel frattempo, a maggio la domanda di gas nei Paesi che hanno presentato il rapporto JODI è crollata di 12 miliardi di metri cubi su base mensile e di 2,7 miliardi di metri cubi su base annua. I principali paesi consumatori di gas per la produzione di energia elettrica hanno contribuito al calo mensile, in un contesto di temperature primaverili miti dopo la fine dell’inverno. La domanda è diminuita negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Giappone, in Turchia e nel Regno Unito. La domanda di gas naturale nell’Unione europea e nel Regno Unito è diminuita di 2,1 miliardi di metri cubi su base mensile, ma è aumentata di 2,8 miliardi di metri cubi su base annua.

Le scorte globali totali di gas a maggio sono aumentate di 9,9 miliardi di metri cubi su base mensile. tuttavia, su base annua sono diminuite di 27,6 miliardi di metri cubi. Le scorte di Ue e Regno Unito a maggio sono aumentate di 7,2 miliardi di metri cubi su base mensile, ma sono diminuite di 25,1 mld di mc su base annua. Il calo annuale delle scorte che i Paesi ora dovranno acquistare più gas per rifornire gli stoccaggi prima del prossimo inverno. L’Ue ha allentato le norme e gli obiettivi per le ricariche degli stoccaggi, in una mossa volta a prevenire picchi di prezzo, ma il caldo estivo nel Nord-Est asiatico sta provocando un’impennata della domanda di GNL, costringendo a flussi più lenti verso l’Europa.