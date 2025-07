Energia, la Spagna è sempre più vicina ad avere il suo mercato di capacità elettrica

MeteoWeb

La Spagna è sempre più vicina all’approvazione di nuovi meccanismi di capacità che garantiranno maggiore capacità alla fornitura di energia elettrica e premieranno le centrali a ciclo combinato e una batteria per aver fornito un maggiore supporto al sistema elettrico. Il Ministero per la Transizione Ecologica, attraverso la Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale spagnola la risoluzione che lasciava il valore del carico perso e lo standard di affidabilità in Spagna, a seguito della proposta presentata dalla CNMC. L’approvazione costituisce un passaggio preliminare necessario per l’istituzione di un mercato della capacità e, di conseguenza, per la remunerazione degli impianti. La metodologia per il calcolo del valore del carico perso, del costo del nuovo ingresso e dello standard di affidabilità è fissata a 22,879 euro/MWh. Lo standard nazionale di affidabilità è fissato a 1,5 ore. Ciò significa che è possibile applicare un mercato della capacità se l’analisi di copertura determina valori di energia non fornita per la Spagna superiori allo standard di affidabilità approvato di 1,5 ore.

Secondo l’ultimo rapporto dell’analisi di copertura (ERAA), fino a 9,2 GW di centrali a ciclo combinato non sarebbero economicamente sostenibili nel periodo 2026-2035. Se questa capacità dovesse essere dismessa, il fabbisogno di accumulo di 22 GW del PNIEC entro il 2030 dovrebbe essere soddisfatto per garantire l’approvazione. Secondo Red Eléctrica, l’autore dell’ERAA in Spagna, il valore di energia non fornita (LOLE) sarà superiore alla soglia di 1,5 ore almeno fino al 2030. Dopo questo passaggio, necessario per approvare il nuovo meccanismo di capacità, il Ministero per la Transizione ecologica ora avrà bisogno solo dell’approvazione della Commissione europea. L’approvazione da parte di Bruxelles sta richiedendo più tempo del previsto, perché si pensava di riceverla prima dell’estate, ma è stata posticipata. Ora potrebbe essere approvata in qualsiasi momento, anche se tutto indica che potrebbe avvenire dopo le vacanze di agosto, quando verrà lanciata la prima asta di capacità.