Escursionista colto da malore a Firenzuola: soccorso in zona impervia con elicotteri

Operazione di soccorso nella zona impervia di Cà di Cicci, nel comune di Firenzuola (Firenze), dove una persona è stata colta da un malore durante un’escursione in area boschiva. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:40. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Marradi e di Borgo San Lorenzo, supportati dall’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. I soccorritori hanno rapidamente individuato l’escursionista, localizzato in una forra nei pressi del torrente Rovigo, in una zona particolarmente impervia. Gli elisoccorritori, calati con il verricello dall’elicottero Drago, hanno raggiunto la persona per una prima valutazione delle condizioni sanitarie. Contemporaneamente, due squadre di terra si sono dirette al punto di rendez-vous nel parcheggio “I Diacci”, dove si sono coordinate con il personale sanitario per raggiungere il luogo dell’incidente.

Per garantire un intervento medico tempestivo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso 1. Gli elisoccorritori hanno acceso un fumogeno per facilitare l’individuazione del punto esatto, consentendo al mezzo sanitario di calare il proprio personale, che ha preso in carico l’infortunato. La persona è stata successivamente stabilizzata e trasportata in elicottero al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L’operazione, conclusasi senza ulteriori complicazioni, ha evidenziato ancora una volta l’efficacia della sinergia tra i diversi corpi di soccorso in situazioni di emergenza in aree difficilmente accessibili.