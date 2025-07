Escursionista precipita per 100 metri dal sentiero e muore in Val di Fassa

MeteoWeb

Un escursionista di 50 anni, residente in Repubblica Ceca, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Lino Pederiva, in Val San Nicolò (Val di Fassa), in Trentino. L’uomo, che faceva parte di una comitiva, stava percorrendo il tratto che da Sella Brunech conduce a Passo San Nicolò quando, ad una quota di circa 2.400 metri, lungo il versante sud del Sas de Roces, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è precipitato lungo il pendio, andando successivamente a sbattere sulle rocce sottostanti.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 da parte degli altri componenti del gruppo, che avevano assistito impotenti alla scena. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre cinque operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L’elicottero ha dunque imbarcato due di loro, per coadiuvare nelle operazioni, dirigendosi poi immediatamente sul target. L’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono stati sbarcati in hovering nei pressi dell’escursionista, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell’uomo è stato elitrasportato a valle. Sul posto, per i rilievi del caso, anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle.