Escursionista precipita dal sentiero e muore in Val di Fassa

MeteoWeb

Un escursionista tedesco di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto lungo il sentiero Viel del Pan, in Val di Fassa, nel tratto che dall’omonimo rifugio porta a Passo Fedaia, in Trentino. Lo comunica il Soccorso Alpino che ha risposto all’allarme, scattato direttamente dal dispositivo mobile dell’uomo. Il 64enne si trovava, da solo, ad una quota di circa 2.300 metri quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, complice anche il terreno bagnato dalle abbondanti piogge di queste ore, è precipitato lungo il ripido pendio sottostante.

Immediato l’intervento dell’elicottero, mentre due soccorritori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola, a Canazei, per coadiuvare nelle operazioni. Il velivolo li ha dunque raggiunti, provvedendo, grazie ad una finestra di bel tempo, ad elitrasportare gli operatori nei pressi dell’escursionista, verricellandoli sul posto insieme all’equipe sanitaria. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il maltempo ha ostacolato il recupero della salma

Ma nel frattempo le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito all’elicottero di poter sorvolare nuovamente l’area per provvedere, ricevuto il nulla osta delle autorità, alla rimozione della salma. I due operatori, rimasti sul posto a presidiarla, hanno dunque dovuto attendere alcune ore prima che una nuova finestra di bel tempo consentisse all’elicottero di riportarsi in quota e di elitrasportare a valle il corpo dell’uomo. L’intervento si è quindi concluso intorno alle ore 18.30.