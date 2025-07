Esplosione a Roma, indagato l’autista dell’autocisterna

MeteoWeb

È indagato l’autista della cisterna che venerdì 4 luglio è esplosa durante le operazioni di scarico di gas Gpl presso una stazione di servizio in via dei Gordiani, a Roma. L’uomo sarebbe accusato di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. Nell’incidente ha perso la vita Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile della stazione, a causa delle gravi ustioni riportate. Altre persone sono rimaste ferite, tra cui lo stesso autista. L’esplosione ha provocato ingenti danni, la cui entità è ancora in fase di valutazione. Sia Ercoli sia l’autista erano tra i feriti più gravi trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio.