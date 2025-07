Esplosione nello stabilimento Weber Saint Gobain: cisterna urta un silos

MeteoWeb

Incidente intorno alle ore 13 di oggi all’interno dello stabilimento chimico Weber Saint Gobain dia via Filetti ad Aquino. Qui un camion cisterna ha urtato un silos della fabbrica di vernici per esterni innescando un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aquino, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed il personale sanitario del 118 oltre ai tecnici dello Spresal il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asl di Frosinone.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei militari il camion, durante una manovra in retromarcia, ha urtato il silos innescando l’esplosione, a cui per fortuna non sono seguiti incendi: nessuno era in quel momento in quella zona del piazzale e non ci sono stati feriti grazie al rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste per le operazioni di carico e scarico. Solo l’autista, per sicurezza, è stato comunque visitato dal 118 e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica: per lui solo pochi giorni di prognosi.